В «Газпроме» заявили о готовности к вводу сухопутной части «Северного потока — 2»

Строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова к вводу, заявила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе встречи с инвестбанками.

По её словам, срок окончания строительства в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.

«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в России», — цитирует ТАСС Бурмистрову.

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: началась укладка в водах Германии.

Как отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отношение Берлина к проекту газопровода остаётся неизменным.