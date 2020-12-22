В «Газпроме» заявили о готовности к вводу сухопутной части «Северного потока — 2»
- РИА Новости
По её словам, срок окончания строительства в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.
«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в России», — цитирует ТАСС Бурмистрову.
11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: началась укладка в водах Германии.
Как отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отношение Берлина к проекту газопровода остаётся неизменным.