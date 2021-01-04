Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» будет реализован
Новак отметил, что санкции США против «Северного потока — 2» являются открытым протекционизмом, связанным прежде всего с необходимостью продвижения американского сжиженного природного газа.
По словам Новака, предлагаемый США инструмент абсолютно не является конкурентным и это все понимают, в том числе заинтересованные в реализации «Северного потока — 2» европейские страны и компании.
«Они поддерживают проект, и я уверен, что с учётом этой поддержки он будет реализован», — заявил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта.