Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» будет реализован

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.

Новак отметил, что санкции США против «Северного потока — 2» являются открытым протекционизмом, связанным прежде всего с необходимостью продвижения американского сжиженного природного газа.

По словам Новака, предлагаемый США инструмент абсолютно не является конкурентным и это все понимают, в том числе заинтересованные в реализации «Северного потока — 2» европейские страны и компании.

«Они поддерживают проект, и я уверен, что с учётом этой поддержки он будет реализован», — заявил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта.