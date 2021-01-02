Норвежская DNV GL отказалась от сертификации «Северного потока — 2»
- Reuters
Отмечается, что, таким образом, DNV GL не сможет выдать проекту сертификат соответствия, необходимый для работы газопровода.
«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что реализуют план по сворачиванию поддержки проекта.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщало, что Вашингтон готовит расширенный пакет санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против «Северного потока — 2» можно назвать неприкрытой ковбойской, рейдерской атакой.