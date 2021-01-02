Норвежская DNV GL отказалась от сертификации «Северного потока — 2»

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что, таким образом, DNV GL не сможет выдать проекту сертификат соответствия, необходимый для работы газопровода.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что реализуют план по сворачиванию поддержки проекта.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщало, что Вашингтон готовит расширенный пакет санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против «Северного потока — 2» можно назвать неприкрытой ковбойской, рейдерской атакой.