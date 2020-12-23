Reuters: США готовят расширенные санкции против «Северного потока — 2»
- Reuters
В статье утверждается, что Вашингтон в ближайшее время готовится ввести санкции, которые могут оказать серьёзное негативное влияние на «Северный поток — 2».
«Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся нанести удар в самое сердце проекта», — сказал один из источников.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство сухопутной части «Северного потока — 2» завершено, она готова к вводу.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, санкции против газопровода являются чистым проявлением гибридной войны.