Reuters: США готовят расширенные санкции против «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты готовят расширенный пакет санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа.

В статье утверждается, что Вашингтон в ближайшее время готовится ввести санкции, которые могут оказать серьёзное негативное влияние на «Северный поток — 2».

«Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся нанести удар в самое сердце проекта», — сказал один из источников.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство сухопутной части «Северного потока — 2» завершено, она готова к вводу.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, санкции против газопровода являются чистым проявлением гибридной войны.