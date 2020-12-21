Песков назвал санкции против «Северного потока — 2» гибридной войной

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В Кремле назвали санкции США против «Северного потока — 2» чистым проявлением гибридной войны.
Песков назвал санкции против «Северного потока — 2» гибридной войной
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Это (санкции. — RT) используется как гибридная война теми же Соединёнными Штатами. Давайте возьмём санкции против «Северного потока» — чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией», — заявил Песков журналистам, комментируя слова российского миллиардера Олега Дерипаски.

Ранее, как пишет РИА Новости, Дерипаска заявил, что «санкции — это орудие самой настоящей современной гибридной войны».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в эфире НСН ситуацию с «Северным потоком — 2». По его словам, «больше всего от ввода «Северного потока — 2» пострадают Украина и США».

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