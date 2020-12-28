Новак уверен в завершении строительства «Северного потока — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Северный поток — 2» — проект, который находится в высокой степени готовности. Это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши иностранные партнёры, европейские партнёры», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак отметил, что газопровод позволит доставлять высокоэкологичный источник энергии.

«Уверен, что «Северный поток — 2» будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке», — сказал вице-премьер.

По словам Новака, вводимые в отношении проекта санкции наносят ущерб его реализации.

«Нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, мы будем продолжать работать, как и работали в этих условиях», — добавил чиновник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщило, что Соединённые Штаты готовят расширенный пакет санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против «Северного потока — 2» можно назвать неприкрытой ковбойской, рейдерской атакой.

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