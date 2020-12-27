Песков назвал ковбойской атакой санкции против «Северного потока — 2»

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Санкции против «Северного потока — 2» можно назвать неприкрытой ковбойской, рейдерской атакой, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Песков назвал ковбойской атакой санкции против «Северного потока — 2»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Давайте возьмём «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнёрами над «Северным потоком — 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока — 2». А как это ещё назвать?» — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», его слова приводит портал «Вести».

Представитель Кремля напомнил, что методичная работа над газопроводом продолжается, «всё равно удаётся продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта».

В мае 2019 года Песков в интервью программе SophieCo на RT рассказал, что производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада».

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