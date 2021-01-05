В бундестаге призвали задуматься о защите ЕС от экономической политики США

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Продолжение реализации «Северного потока — 2» показывает, что участники проекта не испугались санкций, Евросоюзу нужно подумать о том, как в будущем защититься от экономической политики США. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
В бундестаге призвали задуматься о защите ЕС от экономической политики США
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

Он назвал хорошей новостью завершение укладки труб в водах ФРГ и запланированные на 15 января работы в водах Дании.

«Это демонстрирует, что участвующие в проекте компании не поддались на угрозы США, а также наконец делает возможным завершение трубопровода», — цитирует ТАСС парламентария.

По словам депутата, задержка, спровоцированная санкциями, повысила стоимость строительных работ.

«Есть угроза, что в конце концов это обременит потребителей газа. Чтобы такого не повторилось, ЕС должен подумать о том, как в будущем эффективно защититься от экономической политики США, которые игнорируют международные правила и заинтересованы только в своей выгоде», — подчеркнул Эрнст.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике и поломали все правила

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360» назвал возможный отказ от «Северного потока — 2» «самоубийством».

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