Продолжение реализации «Северного потока — 2» показывает, что участники проекта не испугались санкций, Евросоюзу нужно подумать о том, как в будущем защититься от экономической политики США. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Он назвал хорошей новостью завершение укладки труб в водах ФРГ и запланированные на 15 января работы в водах Дании.

«Это демонстрирует, что участвующие в проекте компании не поддались на угрозы США, а также наконец делает возможным завершение трубопровода», — цитирует ТАСС парламентария.

По словам депутата, задержка, спровоцированная санкциями, повысила стоимость строительных работ.

«Есть угроза, что в конце концов это обременит потребителей газа. Чтобы такого не повторилось, ЕС должен подумать о том, как в будущем эффективно защититься от экономической политики США, которые игнорируют международные правила и заинтересованы только в своей выгоде», — подчеркнул Эрнст.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике и поломали все правила.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360» назвал возможный отказ от «Северного потока — 2» «самоубийством».