В бундестаге оценили возможность отказа от «Северного потока — 2»

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Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу «360» назвал возможный отказ от проекта газопровода «Северный поток — 2» «самоубийством».

«Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — заявил депутат.

Он также допустил, что серьезную проблему для Германии представляет и отказ от атомной энергетики.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT отказ норвежской компании Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта.

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