Эксперт оценил отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока — 2»

Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT отказ норвежской компании Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта.

По словам Юшкова, если судить по опыту предыдущих санкций, то на европейские компании, скорее всего, рассчитывать не стоит, поскольку, по мнению эксперта, они не будут нарушать прямой запрет.

«Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, всё равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов», — убеждён аналитик.

При этом специалист высказал мнение, что в качестве варианта, который будет приемлем и для Европы, и для России, можно будет привлечь российскую компанию для сертификации проекта.

«Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что, скорее, будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток— 2», и именно она выдаёт сертификаты», — заключил собеседник RT.

Ранее, со ссылкой на РБК, сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта.

В компании добавили, что реализуют план по сворачиванию поддержки проекта.

В декабря 2020 года российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщало, что Вашингтон готовит расширенный пакет санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против «Северного потока — 2» можно назвать неприкрытой ковбойской, рейдерской атакой.