В «Газпроме» заявили о намерении достроить «Северный поток — 2»
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление топ-менеджера концерна, сделанное на пресс-конференции.
«Что касается «Северного потока — 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации», — сказал он.
При этом он подтвердил, что «Газпром» намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям».
Ранее в ФРГ официально создали фонд в поддержку «Северного потока — 2».