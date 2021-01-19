В «Газпроме» заявили о намерении достроить «Северный поток — 2»

«Гапром» планирует достроить газопровод «Северный поток — 2», несмотря на сильное санкционное давление на проект.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление топ-менеджера концерна, сделанное на пресс-конференции.

«Что касается «Северного потока — 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации», — сказал он.

При этом он подтвердил, что «Газпром» намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям».

Ранее в ФРГ официально создали фонд в поддержку «Северного потока — 2».