Байдену предложили приостановить санкции против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Европейцы должны приостановить строительство «Северного потока — 2», а американцы — приостановить санкции», — сказал Бёрнс изданию Handelsblatt.
Он считает, что это дало бы Германии и новым американским властям время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.
По его словам, у администрации Соединённых Штатов появилась бы возможность «доверительно и рассудительно» поговорить с партнёрами.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин заинтересован в обсуждении с Вашингтоном проекта СП-2.