Байдену предложили приостановить санкции против «Северного потока — 2»

Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший во время предвыборной кампании избранного президента США Джо Байдена, предложил приостановить действие санкций против «Северного потока — 2». При этом европейцы, по его мнению, должны в ответ временно остановить строительство газопровода.

«Европейцы должны приостановить строительство «Северного потока — 2», а американцы — приостановить санкции», — сказал Бёрнс изданию Handelsblatt.

Он считает, что это дало бы Германии и новым американским властям время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.

По его словам, у администрации Соединённых Штатов появилась бы возможность «доверительно и рассудительно» поговорить с партнёрами.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин заинтересован в обсуждении с Вашингтоном проекта СП-2.