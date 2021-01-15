Германия намерена обсуждать «Северный поток — 2» с новыми властями США

Германия заинтересована в обсуждении с новыми властями Соединённых Штатов проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

«Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока — 2», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Маас добавил, что США перед введением в силу новых ограничений по проекту проведут «консультации на правительственном уровне» и Берлин считает это положительным решением.

Ранее СМИ сообщили, что Госдеп уведомил европейские компании о риске санкционных мер за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В российском МИД выразили уверенность в реализации проекта.

В начале января глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германии не следует останавливаться на создании экологического фонда, который поддержит реализацию «Северного потока — 2», Берлин должен согласовать подобные меры в ЕС.