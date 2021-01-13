В МИД выразили уверенность в реализации проекта «Северный поток — 2»
- РИА Новости
Тяпкин отметил, что сроки реализации проекта зависят от многих факторов, в том числе погодных условий, однако российские компании намерены выполнить свои обязательства.
«В успешной реализации «Северного потока — 2» мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров «Газпрома». Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые помогают в строительстве газопровода «Северный поток — 2», о возможном риске введения санкций.
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германии следует не останавливаться на создании экологического фонда в поддержку «Северного потока — 2», а согласовать подобные меры и в ЕС.
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».