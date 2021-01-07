В ФРГ призвали согласовать в ЕС меры защиты «Северного потока — 2»

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Германии не следует останавливаться на создании экологического фонда, который поддержит реализацию «Северного потока — 2», Берлин должен согласовать подобные меры в ЕС, считает глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
В ФРГ призвали согласовать в ЕС меры защиты «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Независимо от этого (создания фонда. — RT), Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, стремящихся отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», — сказал он РИА Новости.

Ранее парламент Мекленбурга — Передней Померании на севере Германии одобрил учреждение экологического фонда, который в том числе предусматривает защиту интересов участников проекта «Северный поток — 2».

Фонд, о котором местные СМИ писали в декабре, призван помочь немецким компаниям обойти санкции США. Предполагается, что он позволит классифицировать «Северный поток — 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды». 

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