Ландтаг в ФРГ одобрил учреждение фонда в поддержку «Северного потока — 2»

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Парламент Мекленбурга — Передней Померании на севере Германии одобрил учреждение экологического фонда, который в том числе предусматривает защиту интересов участников проекта «Северный поток — 2».

Такое решение вынесли депутаты, два представителя партии «Альтернатива для Германии» воздержались от участия в голосовании.

«Решение: заявка принята», — говорится в документе ландтага.

Полное название фонда — «Защита климата и окружающей среды MV».

Как пишет ТАСС, структура преследует 11 целей, связанных с экологией, последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщалось ранее, парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания 7 января обсудит создание фонда.

Фонд, о котором местные СМИ писали в декабре, призван помочь немецким компаниям обойти санкции США. Предполагается, что он позволит классифицировать «Северный поток — 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды». 

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