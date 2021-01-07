Ландтаг в ФРГ одобрил учреждение фонда в поддержку «Северного потока — 2»
Такое решение вынесли депутаты, два представителя партии «Альтернатива для Германии» воздержались от участия в голосовании.
«Решение: заявка принята», — говорится в документе ландтага.
Полное название фонда — «Защита климата и окружающей среды MV».
Как пишет ТАСС, структура преследует 11 целей, связанных с экологией, последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщалось ранее, парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания 7 января обсудит создание фонда.
Фонд, о котором местные СМИ писали в декабре, призван помочь немецким компаниям обойти санкции США. Предполагается, что он позволит классифицировать «Северный поток — 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды».