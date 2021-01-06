В ФРГ обсудят создание фонда в поддержку «Северного потока — 2»

Парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания 7 января обсудит создание фонда в поддержку проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил представитель пресс-службы законодательного органа Дирк Ланге.

«Тема обозначена, как минимум будет обсуждение», — сказал он ТАСС.

По его словам, голосование состоится, если региональное правительство подаст соответствующую заявку.

Фонд, о котором местные СМИ писали в декабре, призван помочь немецким компаниям обойти санкции США. Предполагается, что он позволит классифицировать СП-2 в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды».

В конце 2020 года Nord Stream 2 сообщила, что работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ завершены.