Reuters: США предупредили участников «Северного потока — 2» о риске санкций

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Государственный департамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток — 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил американский чиновник.

Отмечается, что госдеп намерен опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.

Ранее заведующий кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко прокомментировал в беседе с RT призыв британского парламентария-консерватора Дэниела Кочински ввести санкции против «чрезвычайно опасного» газопровода «Северный поток — 2».

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