Reuters: США предупредили участников «Северного потока — 2» о риске санкций
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил американский чиновник.
Отмечается, что госдеп намерен опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.
Ранее заведующий кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко прокомментировал в беседе с RT призыв британского парламентария-консерватора Дэниела Кочински ввести санкции против «чрезвычайно опасного» газопровода «Северный поток — 2».