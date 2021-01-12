Эксперт оценил позицию британского парламентария по «Северному потоку — 2»

Заведующий кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко прокомментировал в беседе с RT призыв британского парламентария-консерватора Дэниела Кочински ввести санкции против «чрезвычайно опасного» газопровода «Северный поток — 2».

Михайленко отметил, что его не удивляет позиция многих политиков на Западе, согласно которой надо забыть про экономические преимущества и действовать в унисон с американцами и с НАТО.

«Всё это связано с тем, что формируется новое мироустройство... Когда оно обозначится более явно, тогда опять будет возврат к экономической эффективности, к конкурентоспособности. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, какой окажется позиция Германии», — заявил специалист.

Он добавил, что, по его мнению, Германия является лидером Евросоюза.

«Я надеюсь на то, что возобладает трезвое мышление, а не воинственные измышления... И он (проект. — RT) будет достроен», — заключил Михайленко.

Ранее, как сообщало РИА Новости, британский парламентарий-консерватор Дэниел Кочински призвал правительство ввести санкции против «чрезвычайно опасного» газопровода «Северный поток — 2».

Парламентарий отметил, что Великобританию больше не сдерживает членство в Евросоюзе, поэтому страна должна следовать за «американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлечённой в строительство «Северного потока — 2».