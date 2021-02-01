В МИД Франции считают недостаточными принятые санкции против России
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«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно. Надо идти дальше», — сказал дипломат в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, рассматривается вариант «Северного потока — 2», однако «это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии».
Как отметил Бон, Париж всегда высказывал «большие сомнения» по поводу этого проекта.
Ранее сенат Чехии призвал Евросоюз расширить антироссийские санкции.