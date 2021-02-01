В МИД Франции считают недостаточными принятые санкции против России

Санкции, принятые в отношении России, недостаточны, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно. Надо идти дальше», — сказал дипломат в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, рассматривается вариант «Северного потока — 2», однако «это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии».

Как отметил Бон, Париж всегда высказывал «большие сомнения» по поводу этого проекта.

Ранее сенат Чехии призвал Евросоюз расширить антироссийские санкции.