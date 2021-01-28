Сенат Чехии призвал ЕС расширить санкции против России

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Сенат (верхняя палата парламента) Чехии принял постановление, в котором призвал Евросоюз расширить санкции в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Сенат Чехии призвал ЕС расширить санкции против России
  • Reuters

«Призываем депутатов парламентов стран — членов ЕС добиваться совместных действий в рамках Евросоюза, включая принятие новых санкций в отношении представителей Российской Федерации», — говорится в документе.

Как отмечает Ceske Noviny, за принятие постановления проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании сенаторов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что во время совещания глав МИД стран Евросоюза не было конкретных предложений касательно новых антироссийских санкций. 

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