На совете ЕС не поступало конкретных предложений о санкциях против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что во время совещания глав МИД стран Евросоюза не было конкретных предложений касательно новых санкций против России.

«Что касается России, то некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, совет министров иностранных дел стран Евросоюза готов реагировать в том случае, когда «будут соответствующие обстоятельства», и принимать меры при необходимости.

Ранее глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что «на данный момент нет оснований для отмены санкций» против России.

10 декабря саммит глав стран — членов ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношения России и ЕС.