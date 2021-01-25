На совете ЕС не поступало конкретных предложений о санкциях против России
- РИА Новости
«Что касается России, то некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было», — цитирует его РИА Новости.
По словам Борреля, совет министров иностранных дел стран Евросоюза готов реагировать в том случае, когда «будут соответствующие обстоятельства», и принимать меры при необходимости.
Ранее глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что «на данный момент нет оснований для отмены санкций» против России.
10 декабря саммит глав стран — членов ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношения России и ЕС.