На совете ЕС не поступало конкретных предложений о санкциях против России

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что во время совещания глав МИД стран Евросоюза не было конкретных предложений касательно новых санкций против России. 
На совете ЕС не поступало конкретных предложений о санкциях против России
  • РИА Новости

«Что касается России, то некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в России. Но конкретных предложений не было», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, совет министров иностранных дел стран Евросоюза готов реагировать в том случае, когда «будут соответствующие обстоятельства», и принимать меры при необходимости.

Ранее глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что «на данный момент нет оснований для отмены санкций» против России.

10 декабря саммит глав стран — членов ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношения России и ЕС.

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