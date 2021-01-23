Глава ХДС высказался об антироссийских санкциях
- Reuters
Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как сообщает РИА Новости, Лашет отметил, что «основные санкции касаются противоречащей международному праву аннексии Крыма».
«Другая часть касается реализации Минских соглашений и конфликта на востоке Украины. Я бы ожидал большего прогресса по Минским соглашениям. Со позиций контролируемой Россией стороны на востоке Украины имеют место скрытые и открытые акты агрессии. Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций», — сообщил он.
22 января сообщалось, что премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет официально утверждён новым председателем Христианско-демократического союза Германии.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.