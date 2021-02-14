Новак рассказал о степени готовности «Северного потока — 2»

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«Северный поток — 2» построен уже более чем на 95%, и Россия уверена, что он будет реализован, несмотря на деструктивные подходы США в отношении проекта, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
Новак рассказал о степени готовности «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект... И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов Америки, которые... затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — цитирует Новака РИА Новости.

Он напомнил, что проект реализуется совместно с иностранными компаниями, заинтересованными в поставках газа из России.

Кроме того, как подчеркнул Новак, газопровод после завершения строительства не будет простаивать.

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