Новак рассказал о степени готовности «Северного потока — 2»
- Reuters
«Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект... И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов Америки, которые... затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — цитирует Новака РИА Новости.
Он напомнил, что проект реализуется совместно с иностранными компаниями, заинтересованными в поставках газа из России.
Кроме того, как подчеркнул Новак, газопровод после завершения строительства не будет простаивать.