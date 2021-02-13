В Госдепе уточнили позицию США по «Северному потоку — 2»

США продолжают отслеживать деятельность по завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2», но рассматривают санкции как «лишь один из важных инструментов».

Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, американские власти «продолжают отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода».

Прайс добавил, что если такая деятельность «имеет место», то США «примут решение о том, применимы или нет санкции».

«Однако я бы добавил, что санкции — это лишь один из многих важных инструментов. Мы будем тесно работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы и принять меры предосторожности на случай того хищнического поведения, о котором мы предупреждали», — приводит его слова ТАСС.

Также Прайс рассказал, что США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека».