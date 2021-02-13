США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека»
- Reuters
По его словам, Вашингтон «активно говорит об ужасном послужном списке России в сфере прав человека» и продолжит делать это.
«Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения… которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — цитирует Прайса РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в американский конгресс законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность».
Москва неоднократно отрицала обвинения со стороны Вашингтона в нарушении прав человека.