США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека»

Соединённые Штаты не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека», заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон «активно говорит об ужасном послужном списке России в сфере прав человека» и продолжит делать это.

«Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения… которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в американский конгресс законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность».

Москва неоднократно отрицала обвинения со стороны Вашингтона в нарушении прав человека.