США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека»

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Соединённые Штаты не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека», заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека»
  • Reuters

По его словам, Вашингтон «активно говорит об ужасном послужном списке России в сфере прав человека» и продолжит делать это.

«Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения… которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в американский конгресс законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность».

Москва неоднократно отрицала обвинения со стороны Вашингтона в нарушении прав человека.

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