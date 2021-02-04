«Пытаются поставить на поток»: в России прокомментировали законопроект о новых санкциях США

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в конгресс США законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность». Авторы документа призывают немедленно освободить Алексея Навального. Также сенаторы считают, что госсекретарь США должен убедить Берлин отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2». В Совфеде охарактеризовали действия американских конгрессменов как «вмешательство во внутренние дела России». При этом, по мнению экспертов, основная цель законодателей США — создание новых препятствий для реализации проекта газопровода из РФ в Германию.

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Авторами документа под названием «Закон 2021 года о привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность» стали члены Демократической партии Марк Рубио, Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

«Этот законопроект предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к вопиющим нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального», — говорится в заявлении на сайте сенатора Марка Рубио.

Что касается рестрикций, то речь идёт о заморозке активов и об отказе в выдаче виз. К тому же в законопроекте содержится призыв «к немедленному освобождению» Навального.

Помимо этого, администрации президента США предписано определить, были ли российскими властями «нарушены законы США, запрещающие применение химического и биологического оружия», а также предоставить отчёт относительно убийства Бориса Немцова и собрать информацию о финансовом состоянии президента Владимира Путина и его окружения.

Ещё один параграф документа посвящён трубопроводу «Северный поток — 2».

«Как полагает Конгресс, госсекретарь должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки российского газопровода «Северный поток — 2», а также подчеркнуть неприемлемость участия в проекте, который будет поддерживать правительство, ответственное за убийство своих граждан из-за привлечения ими внимания к коррупции и другим злоупотреблениям, и при этом сделает Европу более зависимой от дестабилизирующего и ненадёжного руководства РФ», — говорится в документе.

Вместе с тем накануне в Госдепе сообщили, что продолжат следить за ситуацией вокруг завершения строительства газопровода из России в Германию и при необходимости рассмотрят вопрос о введении санкций.

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Заметим, что в сентябре 2020 года эта группа сенаторов вносила в конгресс США аналогичный законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Навальным. В том документе конгрессмены также призывали «привлечь к ответственности» Москвы ещё и за «злонамеренные действия в Белоруссии» и «вмешательство в американские выборы» — сейчас этих пунктов нет.

Кроме того, 31 января СМИ сообщили, что Фонд борьбы с коррупцией* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к Владимиру Путину». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, таким образом этот фонд «де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность введения Западом антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Навального, заявила, что этим странам не нужен повод для реализации подобных действий.

«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого тёмного угла, если его нет — они его придумают или создадут», — сказала Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

«Вмешательство во внутренние дела России»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя законопроект американских сенаторов о санкциях против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным, назвал ситуацию вмешательством во внутренние дела России.

«Уголовное преступление, которое совершил Навальный (а ему не дали новый срок, ему поменяли меру пресечения за систематические нарушения) — они это представили как политическое преследование, хотя никакой политики там близко нет», — сказал Джабаров RT.

По мнению Джабарова, Вашингтон введением санкций пытается «раскачать российское общество».

«Уже Лавров сказал, что если они думают, что мы проявляем такое спокойствие и что это наша слабость — они глубоко ошибаются. Мы всегда сможем постоять за себя. Они будут пытаться поставить санкции на поток, будем жить в условиях санкций, мы к этому привыкли», — добавил сенатор.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заметил, что в Вашингтоне не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию

«Бряцание санкциями в этом случае — ещё и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона», — цитирует его ТАСС.

«Попытка создать новые препятствия «Северному потоку — 2»

Вместе с тем старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что основная цель законопроекта — оказание давление на участников строительства «Северный поток — 2».

«Если отшелушить все политические наслоения, то сердцевиной этого законопроекта является попытка создать новые препятствия для завершения сооружения проекта «Северный поток — 2», и, более того, создать предпосылки для того, чтобы попробовать из Вашингтона регулировать деятельность этого. Парадокс заключается в том, что «Северный поток — 2» предназначается для Германии, фактически эти санкции направлены против ФРГ», — сказал он в беседе с RT.

Как считает политолог Владислав Ганжара, вся ситуация с Алексеем Навальным изначально была направлена на дестабилизацию обстановки внутри России и формирование очередного витка давления на страну и её «демонизации».

«США заинтересованы в ослаблении позиции России, в дестабилизации отношений между РФ и ЕС. В этом ключе самым базовым является для них, конечно же, проект «Северный поток — 2», американцы пробовали всевозможные инструменты, рычаги давления что на Россию, что на Германию, но, как мы прекрасно понимаем, в этом отношении есть твёрдая позиция, как в Берлине, так и в Брюсселе. Сейчас ситуация с Навальным, как раз-таки будет, в первую очередь, использоваться американцами для того, чтобы оказывать максимальное давление на Германию в вопросе «Северного потока — 2», — пояснил политолог в разговоре с RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019