В Совфеде оценили сообщения о призыве ФБК к США ввести санкции
- РИА Новости
Как сообщал телеканал CNN, среди тех, кто был включён в список, в частности, упоминаются бизнесмен Роман Абрамович и глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» — заявил Джабаров РИА Новости.
По его словам, «это должно жёстко пресекаться».
«Должна быть очень жёсткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ», — сказал он.
Ранее кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена провести всесторонний обстоятельный анализ деятельности Минфина в сфере введения санкций в отношении других стран.
При этом посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и их союзники не будут ослаблять санкции, введённые в отношении России из-за Крыма и Донбасса.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.