В Совфеде оценили сообщения о призыве ФБК к США ввести санкции

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что Фонд борьбы с коррупцией* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В Совфеде оценили сообщения о призыве ФБК к США ввести санкции
  • РИА Новости

Как сообщал телеканал CNN, среди тех, кто был включён в список, в частности, упоминаются бизнесмен Роман Абрамович и глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» — заявил Джабаров РИА Новости.

По его словам, «это должно жёстко пресекаться».

«Должна быть очень жёсткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ», — сказал он.

Ранее кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена провести всесторонний обстоятельный анализ деятельности Минфина в сфере введения санкций в отношении других стран.

При этом посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и их союзники не будут ослаблять санкции, введённые в отношении России из-за Крыма и Донбасса.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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