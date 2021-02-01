В Кремле оценили сообщения о призыве ФБК к США ввести санкции

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США ввести санкции против России.
В Кремле оценили сообщения о призыве ФБК к США ввести санкции
  • РИА Новости

«Что касается вот этого фонда и всех этих писем и призывов. Ну фонд просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли обращение ФБК* к США с просьбой ввести санкции против ряда россиян.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что Фонд борьбы с коррупцией призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».

По его словам, «это попахивает изменой родине».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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