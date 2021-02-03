Госдеп сообщил о планах США следить за проектом «Северный поток — 2»

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Вашингтон продолжит следить за ситуацией с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» и при необходимости рассмотрит вопрос о введении санкций. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп сообщил о планах США следить за проектом «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что собирается обсудить со своими коллегами из США ситуацию с реализацией «Северного потока — 2».

В конце января в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.

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