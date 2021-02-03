Госдеп сообщил о планах США следить за проектом «Северный поток — 2»
- Reuters
«Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что собирается обсудить со своими коллегами из США ситуацию с реализацией «Северного потока — 2».
В конце января в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.