В Германии намерены обсудить с США ситуацию с «Северным потоком — 2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что собирается обсудить со своими коллегами из США ситуацию с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Я буду обсуждать со своими коллегами — с американскими министром торговли, министром экономики и министром энергетики — все вопросы, как только они будут утверждены конгрессом», — цитирует РИА Новости Альтмайера.

По его словам, по теме «Северного потока — 2» и угрозы экстерриториальных санкций в правительстве ФРГ «тесно сотрудничали» на уровне министерств экономики, финансов и иностранных дел.

«Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно», — добавил он.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что США выразили готовность начать диалог о снятии санкций с проекта газопровода.

Как отмечало издание, условием для этого является представление Германией предложений, которые устранят опасения США относительно проекта.

В Госдепе заявили, что США планируют отслеживать процесс завершения строительства «Северного потока — 2» и принять решение о санкциях в связи с этим.