В Германии намерены обсудить с США ситуацию с «Северным потоком — 2»
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«Я буду обсуждать со своими коллегами — с американскими министром торговли, министром экономики и министром энергетики — все вопросы, как только они будут утверждены конгрессом», — цитирует РИА Новости Альтмайера.
По его словам, по теме «Северного потока — 2» и угрозы экстерриториальных санкций в правительстве ФРГ «тесно сотрудничали» на уровне министерств экономики, финансов и иностранных дел.
«Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно», — добавил он.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что США выразили готовность начать диалог о снятии санкций с проекта газопровода.
Как отмечало издание, условием для этого является представление Германией предложений, которые устранят опасения США относительно проекта.
В Госдепе заявили, что США планируют отслеживать процесс завершения строительства «Северного потока — 2» и принять решение о санкциях в связи с этим.