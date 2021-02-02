В США заявили о намерении отслеживать процесс завершения «Северного потока — 2»

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США намерены отслеживать процесс завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» и принять решение о санкциях в связи с этим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.
В США заявили о намерении отслеживать процесс завершения «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — сказал дипломат.

Таким образом он прокомментировал сообщения газеты Handelsblatt, по сведениям которой США сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с газопровода.

Как отмечало издание, условием для этого является представление Германией предложений, которые устранят опасения США относительно проекта.

В конце января в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.

Как позднее подчеркнули в МИД Германии, с приходом к власти новой администрации в США Берлин не будет менять позицию по «Северному потоку — 2». 

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