В США заявили о намерении отслеживать процесс завершения «Северного потока — 2»
- Reuters
«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — сказал дипломат.
Таким образом он прокомментировал сообщения газеты Handelsblatt, по сведениям которой США сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с газопровода.
Как отмечало издание, условием для этого является представление Германией предложений, которые устранят опасения США относительно проекта.
В конце января в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.
Как позднее подчеркнули в МИД Германии, с приходом к власти новой администрации в США Берлин не будет менять позицию по «Северному потоку — 2».