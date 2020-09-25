Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального

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Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте республиканца Марко Рубио.
Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального
  • Reuters

«Данный законопроект наложит адресные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального», — говорится в заявлении.

Законопроект также предусматривает предоставление администрацией США отчёта о финансах российского президента Владимира Путина и его окружения, а также проведение проверки на предмет нарушения Россией американских законов о запрете использования химического и биологического оружия.

Инициативу, помимо Рубио, поддержали сенатор от Республиканской партии Митт Ромни, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.

Ранее в Кремле отметили санкционную зависимость США после заявления американского госсекретаря Майка Помпео о планах Вашингтона создать коалицию против «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным.

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Навального.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа новые санкции Запада в случае их введения.

2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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