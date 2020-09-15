В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

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ЕС мог бы утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека, по аналогии с актом Магнитского в США. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в ходе сессии Европарламента.
В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального
  • Reuters

«ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека (его создание обсуждается с 2019 года. — RT) и присвоить ему имя Навального», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, произошедшее с Навальным «должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм», который был бы аналогичен акту Магнитского в США.

«Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека», — добавил он.

3 сентября Боррель отметил, что ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу.

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