В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального
- Reuters
«ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека (его создание обсуждается с 2019 года. — RT) и присвоить ему имя Навального», — цитирует ТАСС Борреля.
По его словам, произошедшее с Навальным «должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм», который был бы аналогичен акту Магнитского в США.
«Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека», — добавил он.
3 сентября Боррель отметил, что ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу.