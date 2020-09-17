В ЕП призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

Европейский парламент (ЕП) призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Алексея Навального.

Как указывает ТАСС, соответствующий призыв содержится в резолюции Европарламента.

«Европейский парламент призывает к созданию такого санкционного механизма, который бы подразумевал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований... Алексея Навального», — говорится в документе.

Агентство отмечает, что резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.