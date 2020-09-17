Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
- РИА Новости
«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем как неприкрытую попытку придать новым еэсовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», — сказала дипломат на брифинге.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил присвоить разрабатываемому европейскому глобальному режиму санкций за нарушения прав человека имя Навального по аналогии с американским списком Магнитского.