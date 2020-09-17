Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального

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Идея Евросоюза дать новому санкционному режиму имя Алексея Навального является попыткой придать им заведомо антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
  • РИА Новости

«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем как неприкрытую попытку придать новым еэсовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил присвоить разрабатываемому европейскому глобальному режиму санкций за нарушения прав человека имя Навального по аналогии с американским списком Магнитского.

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