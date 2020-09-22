В Кремле заявили о санкционной зависимости США
- РИА Новости
Песков отметил, что «оставит удовольствие» комментировать заявление государственного секретаря США официальному представителю МИД России Марии Захаровой.
«Что касается в целом санкционной зависимости США — по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира, — вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Помпео заявил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».
Также он выразил надежду, что Германия придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным.