В Кремле заявили о санкционной зависимости США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с Алексеем Навальным и планах Вашингтона создать коалицию против «Северного потока — 2».

Песков отметил, что «оставит удовольствие» комментировать заявление государственного секретаря США официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

«Что касается в целом санкционной зависимости США — по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира, — вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Помпео заявил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также он выразил надежду, что Германия придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным.