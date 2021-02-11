Премьер Польши призвал остановить проект «Северный поток — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не допустить завершения реализации проекта «Северный поток — 2».

В своём Twitter политик назвал проект «ходом за спиной у Европы».

По его мнению, газопровод «направлен против Евросоюза» и в скором времени его «могут начать использовать в интересах агрессивной политики России».

«Он усиливает зависимость ЕС, наносит удар по экономике и безопасности. Настало время остановить его», — написал Моравецкий.

Днём ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что те, кто ставит СП-2 под вопрос, должны осознавать, какие геостратегические последствия это будет иметь.