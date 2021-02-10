Глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Кто принципиально ставит под вопрос «Северный поток — 2» — такое мнение вполне можно иметь», — цитирует РИА Новости Мааса.

При этом он отметил, что «нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию».

«Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», — добавил глава МИД ФРГ.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала, что Германия находится в контакте с американской стороной касательно угроз о введении санкций против «Северного потока — 2».

Также вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

В свою очередь, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.