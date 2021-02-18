«Расширение зоны влияния»: почему НАТО намерено пересмотреть политику альянса в отношении России и Китая

Нынешняя стратегическая концепция НАТО устарела, и альянсу нужно разработать новый документ, который отвечал бы вызовам времени. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, принятая в 2010 году концепция не учитывала роста влияния Китая и «агрессивных действий России по отношению к своим соседям». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в НАТО всё активнее ведут поиск врага для своей организации и не желают объективно подходить к оценке кризиса в отношениях с Москвой. По мнению аналитиков, в новом программном документе Россия, скорее всего, будет названа в числе главных угроз НАТО. Кроме того, эксперты ожидают, что в создаваемой концепции будет вновь подтверждён курс на расширение альянса.

НАТО продолжает искать для себя угрозу извне вместо того, чтобы стремиться к урегулированию кризиса в отношениях с другими странами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя призыв Йенса Столтенберга к обновлению стратегической концепции НАТО из-за России и Китая.

«Поиск врага ведётся натовскими товарищами всё активнее и активнее», — заявила Захарова.

По её мнению, представители НАТО принципиально «не хотят объективно оценивать свою роль в кризисе» двусторонних отношений.

«Мы неоднократно за последние годы представляли на рассмотрение инициативы, которые были направлены на поиск путей выхода из этого кризиса, в частности снижения напряжённости, создания подлинно равноправной европейской евро-атлантической системы. Всё это осталось без какой-либо внятной реакции», — напомнила официальный представитель МИД России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил, что НАТО намерено обновить свою стратегическую концепцию, чтобы она отвечала новым вызовам.

«Призываю глав государств и правительств в ходе последующих совещаний в этом году договориться в вопросе обновления стратегической концепции НАТО. Мне кажется, что сейчас самое время — у нас есть концепция, которую мы приняли в 2010 году, и она доказала свою эффективность. Однако с тех пор произошли коренные изменения в среде безопасности», — заявил он.

По его словам, в новой концепции необходимо пересмотреть политику альянса в отношении Китая и России.

«Например, в рамках существующей стратегической концепции мы не учитываем изменения баланса сил и последствия в сфере безопасности в результате подъёма Китая… В 2010 году мы работали над тем, что называлось «стратегическим партнёрством с Россией». С тех пор мы стали свидетелями агрессивных действий России по отношению к своим соседям и незаконной аннексии Крыма — произошло фундаментальное изменение порядка вещей», — отметил Столтенберг.

В то же время генсек призвал укрепить связи между Северной Америкой и Европой и «способности альянса по созданию и наращиванию потенциала в странах — партнёрах НАТО».

«Это более надёжный способ обеспечить стабильность в соседних по отношению к нам странах и противодействовать терроризму», — отметил он.

Кроме того, Столтенберг призвал развивать сотрудничество с близкими по духу странами во всём мире, чтобы противодействовать РФ и КНР.

«Одновременно с этим необходимо укрепить политическое и практическое сотрудничество с разделяющими нашу позицию демократическими странами по всему миру. Так мы сможем сохранить (мировой. — RT) порядок, основанный на правилах, подорвать который пытаются страны, не разделяющие наши ценности, например Россия и Китай», — заключил он.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Lenoir

В конце 2020 года Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию как источник «непосредственной угрозы военного нападения». При этом, по его словам, Москва якобы «использует свою военную мощь против соседей», таких как Грузия и Украина. Он отмечал, что хотя Китай и не является противником альянса, подъём этого азиатского государства «создаёт проблемы» для НАТО.

В январе он также указал Россию и КНР в числе вызовов для Североатлантического блока.

«Мы одновременно сталкиваемся со множеством вызовов: подъём Китая... изменение глобального баланса сил, активизация России и применение ею силы против соседней Украины и в других частях мира, а также, конечно же, постоянная угроза террористических актов», — говорил Столтенберг 22 января.

От партнёрства к противостоянию

Стоит отметить, что в утверждённой в 2010 году «Стратегической концепции обороны и обеспечения безопасности членов организации Североатлантического договора» говорилось, что НАТО не считает ни одну из стран своим противником.

«Самой главной задачей Североатлантического союза является защита и оборона территории и населения наших стран от нападения, как это установлено в ст. 5 Вашингтонского договора. Североатлантический союз не рассматривает никакую страну в качестве своего противника. Тем не менее ни у кого не должно быть сомнений в решимости НАТО в том случае, если возникнет угроза кому-либо из её членов», — говорится в документе.

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Кроме того, Россия в концепции 2010 года упоминается в числе партнёров альянса, с которыми НАТО заинтересовано развивать отношения.

«Сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение, поскольку оно содействует созданию единого пространства мира, стабильности и безопасности. НАТО не представляет угрозы для России. Наоборот, мы хотим видеть подлинно стратегическое партнёрство между НАТО и Россией, и мы будем действовать соответственно, ожидая от России взаимности», — указывалось в концепции.

В документе также говорилось о том, что «взаимоотношения НАТО и России основаны на целях, принципах и обязательствах, содержащихся в Основополагающем акте Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности и в Римской декларации, особенно в том, что касается уважения демократических принципов и суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств Евро-Атлантического региона».

В 2010 году руководство альянса полагало, что противоречия «по отдельным вопросам» не могут помешать отношениям блока с РФ.

«Несмотря на расхождения по отдельным вопросам, мы по-прежнему уверены, что безопасность НАТО и России тесно взаимосвязана и что прочное и конструктивное партнёрство, основанное на взаимном доверии, прозрачности и предсказуемости, оптимально соответствовало бы интересам нашей безопасности», — отмечают авторы концепции.

В тексте документа также декларируется «решимость» альянса «расширять политические консультации и практическое сотрудничество с Россией в сферах общих интересов, включая противоракетную оборону, борьбу с терроризмом, наркотиками, пиратством и содействие более широкой международной безопасности». Кроме того, в альянсе выражали готовность «использовать полный потенциал Совета Россия — НАТО для диалога и совместных действий с Россией».

Заседание Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе

РИА Новости

© Эдуард Песов

При этом в 2010 году НАТО также подтвердило свой курс на расширение альянса.

«Она (стратегическая концепция. — RT) вновь провозглашает нашу твёрдую решимость держать двери НАТО открытыми для всех европейских демократий, которые удовлетворяют критериям членства, поскольку расширение способствует достижению нашей цели создания единой, свободной и мирной Европы», — говорится в тексте.

Вместе с тем в концепции отдельно упоминалось о стремлении Североатлантического блока развивать диалог с Украиной и Грузией.

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«Мы будем стремиться… продолжать и развивать наши партнёрские отношения с Украиной и Грузией в Комиссиях НАТО — Украина и НАТО — Грузия на основе решений, принятых НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, и принимая во внимание евроатлантическую ориентацию или устремления каждой из этих стран», — указано в документе.

При этом Китай, о котором упомянул Столтенберг в рамках своего призыва пересмотреть стратегическую концепцию, в документе 2010 года не упоминается.

Стоит отметить, что после госпереворота на Украине в 2014 году и последующего возвращения Крыма в состав России сотрудничество РФ и НАТО было фактически свёрнуто. Такое положение дел в 2019 году констатировал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — отметил он.

Дипломат также называл абсурдным само решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, так как от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

Грушко подчеркнул, что альянс зашёл слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией. Он напомнил, что военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.

По словам замглавы МИД РФ, обновление НАТО было бы возможно через установление подлинного стратегического партнёрства с Россией.

«Такая попытка была предпринята на Лиссабонском саммите Россия — НАТО в 2010 году. Однако на деле натовцам пришлось бы поступиться своей «исключительностью», открывать для себя искусство компромисса и работы на равных, ориентироваться не на групповые, а на общие интересы. Этого не произошло», — говорил дипломат.

«Стратегия силового принуждения»

По словам директора Института стратегических исследований РУДН Дмитрия Егорченкова, НАТО сейчас находится в поиске своего места в мире в условиях, когда основные задачи, ради которых создавался альянс, остались в прошлом.

«Концепцию, которую они сейчас собираются менять, нужно было менять давно: прошло уже много времени, ситуация поменялась, появилось много центров силы. Другое дело, что в НАТО нет ни интеллектуальной, ни физической возможности ответить адекватно на эти вызовы», — сказал он в разговоре с RT.

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Аналитик полагает, что в новом документе будет ужесточена программа альянса в отношении РФ.

«Как и сказал Столтенберг, будет более жёсткая позиция по отношению к России. РФ в каком-то смысле займёт место СССР, противостояние с которым было главной целью создания НАТО. Россия будет главным смыслообразующим фактором для альянса в будущем. И с этим надо просто смириться и адекватно реагировать, понимая, что любые разговоры о партнёрстве между РФ и НАТО по определению носят условный характер», — сказал Егорченков.

Он также не исключил, что в новой концепции «больше внимания будет уделено противостоянию в киберпространстве и так называемой гибридной войне, в ведении которой на Западе регулярно обвиняют Россию.

По мнению Дмитрия Егорченкова, в стратегической концепции в качестве угрозы будет упомянут Китай.

«КНР, вероятно, появится в качестве серьёзной региональной угрозы, в том числе с точки зрения ядерного вооружения. Не зря же американцы так долго настаивали на включении Пекина в Договор о стратегических наступательных вооружениях», — считает аналитик.

Военные учения стран НАТО

Reuters

© Ognen Teofilovski

При этом эксперты полагают, что в новой редакции стратегической концепции НАТО положение о расширении альянса и его влияния в мире останется в силе.

«Общая тенденция на расширение зоны влияния останется, но непонятно, какими темпами они будут это реализовывать. Диалог с Украиной и Грузией будет также продолжен, хотя их перспективы членства до конца не ясны», — говорит Егорченков.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«НАТО будет всячески убирать барьеры для вступления новых государств в альянс. Кроме Молдавии, Украины и Грузии они могут попытаться втянуть в свою орбиту и среднеазиатские государства. Возможно, будет попытка изменить статус Финляндии и Швеции, которые не состоят в НАТО. Цель альянса — создать вокруг России враждебное кольцо», — сказал он в беседе с RT.

При этом Алексей Подберёзкин напомнил, что концепция НАТО 2010 года была также отнюдь не дружелюбной по отношению к России.

«Натовская концепция отношений с Россией 2010 года не была идеальной. Она принималась в контексте расширения НАТО на Восток и после конфликта в Южной Осетии. Неверно утверждать, что это была концепция сотрудничества. Новая же концепция будет исходить из стратегии силового принуждения, максимального использования всех средств этого военного блока для того, чтобы изменить политический курс России», — говорит аналитик.

В свою очередь, Дмитрий Егорченков отметил, что преувеличивать значение стратегической концепции НАТО всё же не стоит.