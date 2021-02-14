«Непростая дилемма для США»: почему в НАТО вернулись к вопросу о выводе войск из Афганистана

Североатлантический альянс на предстоящей неделе обсудит на уровне министров обороны дальнейшие действия блока в Афганистане. Об этом рассказал журналистам помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби. В частности, по его словам, будет поднят вопрос о необходимости дальнейшего вывода войск из республики. Мирный договор, по условиям которого США и их союзники начали выводить свои силы из Афганистана, заключила с талибами администрация Дональда Трампа. Однако сейчас Белый дом изучает эту сделку и не исключает пересмотра её условий. По мнению экспертов, европейские союзники США хотели бы сохранить свои военные контингенты в Афганистане, но решающее слово останется за Вашингтоном.

На предстоящей неделе министры обороны стран — участниц НАТО обсудят планы вывода сил из Афганистана. На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет, заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр (обороны США Ллойд Остин. — RT) с нетерпением ожидает этого», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон пересмотреть планы по выводу американского контингента из центральноазиатской страны.

Напомним, вывод предусмотрен договорённостями, которые заключила с талибами администрация Дональда Трампа.

Помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби

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По словам Кирби, дискуссия во время встречи на уровне министров обороны НАТО «очевидно повлияет на ход мыслей» главы Пентагона, а также на то, какие рекомендации он в итоге даст президенту Байдену.

Кирби также заверил, что США не намерены принимать каких-либо решений «без надлежащих консультаций» с союзниками и партнёрами. При этом власти США продолжают оценивать договорённости с «Талибаном»*, включая степень их соблюдения сторонами.

Европейский подход

Стоит заметить, что ФРГ, один из союзников США по коалиции, уже готовится продлить мандат на участие своих военных в миссии НАТО в Афганистане. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, это необходимо, чтобы не ставить под угрозу диалог между афганскими властями и движением «Талибан».

Действующий мандат подразумевает участие в миссии до 1,3 тыс. военнослужащих ФРГ. Он истекает 31 марта, и, как отметил Маас, переговоры с талибами к тому моменту не будут завершены.

«Потому мы должны быть готовы к разным сценариям и при наличии нового мандата бундестага», — отметил Маас в интервью медиагруппе Funke.

Reuters

© Ryan Hallock/U.S. Army

Говоря об афганской проблематике, политик подчеркнул, что с новым правительством США вновь возможны партнёрские действия. Берлин и Вашингтон сошлись в том, что «намерены как союзники по НАТО вместе ответственно довести операцию до конца таким образом, чтобы не поставить под угрозу мирный процесс», пояснил министр.

Напомним, после того как администрация Трампа подписала мирное соглашение с движением «Талибан», Берлин также начал вывод своих сил из Афганистана. По состоянию на март 2020-го в стране находились 1,3 тыс. военнослужащих бундесвера, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка». К середине года ФРГ намеревалась сократить контингент на 18%.

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Сегодня, по данным немецких СМИ, численность германских военных, дислоцированных в Афганистане, составляет около 1,2 тыс. человек.

По мнению экспертов, власти ФРГ заинтересованы в сохранении сил коалиции в Афганистане и постараются отстоять эту позицию во время предстоящего саммита министров обороны НАТО.

«Берлин опасается нового наплыва беженцев из Афганистана, если ситуация в регионе будет ухудшаться и резко дестабилизируется. Однако ФРГ не может повлиять на ситуацию, всё будет зависеть от того, какое решение примут власти США», — отметил в комментарии RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT, в свою очередь, предположил, что на предстоящем саммите ведущие страны — участницы НАТО, выступающие за вывод войск из Афганистана, скорее всего, будут отстаивать эту точку зрения.

«Но в итоге возобладает мнение Вашингтона», — считает эксперт.

Тактика ограниченного присутствия

Отметим, что во время своей предвыборной кампании Джо Байден выступал за вывод американских военных из Афганистана. Отвечая на вопросы Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations (CFR)) в июле 2019 года, Байден заявил, что за время своего президентства вернёт домой боевые части и подразделения, находящиеся в Афганистане.

«Если какое-то военное присутствие США и сохранится, то только в целях проведения операций по борьбе с терроризмом», — подчеркнул политик.

Как отмечал тогда Байден, американская сторона должна чётко осознавать свои узкие интересы в вопросе долгосрочной безопасности в этом регионе. По его словам, США не могут позволить остаткам «Аль-Каиды»** в Афганистане и Пакистане возродиться, а также должны уничтожить присутствие в регионе «Исламского государства»***. Американцы устали от самой долгой войны в истории США, но её нужно завершить ответственно, так, чтобы обезопасить свою страну от новых угроз, добавил политик.

Джо Байден

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Байден подчеркнул, что необходимо расширить возможности правительства и народа Афганистана при проведении любых переговоров с повстанцами из движения «Талибан», а также «защитить права афганских женщин и девочек».

«Кроме того, будет важно усердно привлекать ближайших соседей Афганистана, включая Пакистан, Иран, Китай, Индию и Россию, — для всех них Афганистан представляет интерес, и необходимо убедить их поддержать прочное мирное соглашение», — отметил он.

Предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп выступал за возвращение домой американских военнослужащих из Афганистана. В 2018 году его администрация смогла приступить к мирным переговорам с афганскими талибами. Переговоры шли в столице Катара Дохе, где находится официальный офис «Талибана».

Путь к этой сделке был непростым: в 2019-м Трамп даже говорил о намерении Вашингтона выйти из переговоров. Однако впоследствии диалог всё же возобновился.

29 февраля 2020 года стороны подписали мирное соглашение, в котором подчёркивается, что США и их союзники по коалиции сократят численность своего контингента в Афганистане. Кроме того, Вашингтон выразил готовность снять санкции с членов движения и содействовать исключению их из санкционных списков ООН.

Со своей стороны, талибы пообещали пресекать деятельность «Аль-Каиды» и других террористических группировок на подконтрольной им территории.

В июле 2020 года Пентагон сообщил о завершении первого этапа вывода войск из Афганистана. На этой стадии американский контингент был сокращён до 8,6 тыс. человек. Кроме того, пять военных баз, которые ранее занимали ВС США, были переданы афганским партнёрам.

По мнению экспертов, хотя и Трамп, и Байден говорили о необходимости вывести военнослужащих из Афганистана, в действительности они руководствуются разными мотивами. При этом афганская кампания не пользуется популярностью в обществе, поэтому оба политика говорят о необходимости вернуть солдат и офицеров на родину.

«Позиции Трампа и Байдена сходятся лишь в том, что они оба выступали за вывод американских войск из Афганистана. На самом деле вывод сил из Афганистана и Ирака начал ещё Барак Обама. Однако впоследствии процесс был заморожен, поскольку это привело к обострению ситуации в обоих регионах», — напомнил Юрий Рогулёв.

globallookpress.com

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По мнению Андрея Казанцева, курсы Трампа и Байдена принципиально отличаются: администрация действующего президента вряд ли пойдёт на резкое сокращение американского военно-политического влияния в мире.

«Трамп старался выводить американские войска отовсюду, чтобы США смогли сконцентрироваться на внутренних делах. Байден, напротив, считает, что США должны оставаться гегемоном западного мира и мира в целом, участвовать во всех процессах в интересах США. Если Трамп был склонен вывести войска из Афганистана, то Байден скорее хотел бы их там оставить», — рассуждает эксперт.

Политическая ревизия

Новая администрация Белого дома уже анонсировала возможный пересмотр заключённых командой Трампа соглашений. Как сообщил ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, глава ведомства Энтони Блинкен 28 января обсудил этот вопрос по телефону с афганским президентом Ашрафом Гани. Сейчас в Белом доме изучают, выполняет ли «Талибан» взятые на себя обязательства.

О том, что Вашингтон пересматривает заключённое в Дохе соглашение, заявил и глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Выступая на пресс-конференции, дипломат отметил, что Кабул приветствует политику новой американской администрации.

По мнению экспертов, курс, который изберёт Вашингтон на афганском направлении, зависит от ряда факторов. Как напомнил Андрей Казанцев, афганская кампания длится уже около 20 лет и за это время США получили массу проблем и потратили колоссальные средства.

«К тому же «Талибан» не соблюдает мирное соглашение. Но свою роль могут сыграть и региональные интересы США. Американская сторона старается укрепить отношения с Индией. А если Соединённые Штаты выведут войска из Афганистана, это может привести к дестабилизации и ударить по Индии. Поэтому есть много обстоятельств, которые Белому дому приходится учитывать, чтобы принять решение относительно дальнейшей судьбы сделки с «Талибаном», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв.

«США оказались в сложной ситуации. Ведь Трамп, подписав соглашение с «Талибаном», фактически признал поражение американцев. Возвращение войск домой — это одно, но наличие соглашения с талибами — совсем другое. Поэтому сейчас сложилась очень непростая дилемма для администрации Белого дома», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.