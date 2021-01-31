В МИД России выразили надежду на афганское урегулирование при Байдене

Россия рассчитывает, что при администрации президента США Джо Байдена не произойдёт откат по нормализации обстановки в Афганистане. Об этом заявили в российском МИД.

«На днях появились сообщения о намерении Вашингтона пересмотреть американо-талибское (группировка «Талибан»*. — RT) соглашение, подписанное год назад в Дохе. Убеждены, что упомянутый документ, работа над которым велась не один месяц и который был поддержан Советом Безопасности ООН, создаёт хорошую основу для продвижения процесса национального примирения в Афганистане», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что односторонний пересмотр данного договора может повлечь нежелательный откат в процессе урегулирования и, как следствие, новый всплеск напряжённости в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в оборонном ведомстве привержены плану вывода американских войск из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.