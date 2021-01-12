МИД России оценил влияние смены власти в США на ситуацию в Афганистане
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«Смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан. Не исключаем, что Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Кабулов выразил сомнение в том, что речь будет «идти о кардинальных переменах».
По его мнению, возможно, будут изменены параметры вывода американских войск или же солдат США заменят сотрудники частных военных компаний.
Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.