МИД России оценил влияние смены власти в США на ситуацию в Афганистане

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов оценил влияние смены администрации в США на ситуацию в Афганистане.
МИД России оценил влияние смены власти в США на ситуацию в Афганистане
  • © МИД России

«Смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан. Не исключаем, что Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Кабулов выразил сомнение в том, что речь будет «идти о кардинальных переменах».

По его мнению, возможно, будут изменены параметры вывода американских войск или же солдат США заменят сотрудники частных военных компаний.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.

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