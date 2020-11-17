США сократят число войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тысяч в январе

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.
США сократят число войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тысяч в январе
  • globallookpress.com

Трансляция его выступления велась в Twitter Пентагона.

«В соответствии с распоряжением президента (США Дональда. — RT) Трампа и планом по перегруппировке сил, к 15 января 2021 года наши силы в Афганистане составят 2,5 тыс. человек, к тому же дню численность в Ираке составит также 2,5 тыс. человек», — сказал Миллер.

По его словам, об этом проинформирован конгресс США, а также зарубежные партнёры, в том числе генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Афганистана Ашраф Гани.

В октябре сообщалось, что Трамп намерен сократить военный контингент США в Афганистане до 2,5 тыс. к началу 2021 года, при этом численность войск в Ираке планировалось сократить до 2 тыс. военнослужащих.

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