Трамп анонсировал сокращение числа войск США в Афганистане и Ираке

Короткая ссылка
Президент США Трамп заявил, что численность американского воинского контингента в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — 2 тыс. военнослужащих.
Трамп анонсировал сокращение числа войск США в Афганистане и Ираке
  • globallookpress.com

Трансляция его пресс-конференции велась в Twitter Белого дома.

«Большой прогресс был достигнут в Афганистане, мы сократим (свой контингент в этой стране. — RT) до 4 тыс. военнослужащих за очень короткий промежуток времени. Как и в Ираке, где мы сократим (численность своих войск. — RT) примерно до 2 тыс. военнослужащих за весьма непродолжительный период времени», — сказал Трамп.

Он также отметил, что США не присутствуют «в большей части Сирии», за исключением охраны нефтерождений.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане.

В конце августа сообщалось, что США сократят численность воинского контингента в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс.

В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить