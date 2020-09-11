Трамп анонсировал сокращение числа войск США в Афганистане и Ираке

Президент США Трамп заявил, что численность американского воинского контингента в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — 2 тыс. военнослужащих.

Трансляция его пресс-конференции велась в Twitter Белого дома.

«Большой прогресс был достигнут в Афганистане, мы сократим (свой контингент в этой стране. — RT) до 4 тыс. военнослужащих за очень короткий промежуток времени. Как и в Ираке, где мы сократим (численность своих войск. — RT) примерно до 2 тыс. военнослужащих за весьма непродолжительный период времени», — сказал Трамп.

Он также отметил, что США не присутствуют «в большей части Сирии», за исключением охраны нефтерождений.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане.

В конце августа сообщалось, что США сократят численность воинского контингента в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс.

В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс. человек.