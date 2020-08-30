Трамп подтвердил планы США по сокращению контингента в Ираке
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«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», — написал Трамп в своём Twitter.
U.S. planning to cut military presence in Iraq - https://t.co/d1MGNQ2QsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020
Американский лидер прикрепил к твиту ссылку на материал One America News Network.
В данном материале со ссылкой на источники уточняется, что что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс.
20 августа Дональд Трамп заявил, что основная часть американских войск покинула Ирак.