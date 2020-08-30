Трамп подтвердил планы США по сокращению контингента в Ираке

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Президент США Дональд Трамп подтвердил планы американского правительства сократить численность воинского контингента в Ираке.
Трамп подтвердил планы США по сокращению контингента в Ираке
  • © REUTERS/Thaier Al-Sudani

«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», — написал Трамп в своём Twitter.

Американский лидер прикрепил к твиту ссылку на материал One America News Network.

В данном материале со ссылкой на источники уточняется, что  что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс.

20 августа Дональд Трамп заявил, что основная часть американских войск покинула Ирак.

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