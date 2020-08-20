Трамп рассказал о выводе американских войск из Ирака

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Основная часть американских войск покинула Ирак. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Трамп рассказал о выводе американских войск из Ирака
  • © REUTERS/Azad Lashkari

«У нас с Ираком очень хорошие отношения. Мы в основном уже ушли из Ирака. Мы снизили численность до нескольких солдат. Как я и говорил, мы выходим из этих бесконечных нелепых войн», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

В июне в Госдепе рассказали о планах по дальнейшему сокращению военного контингента в Ираке.

В январе заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ рассказал, что вывод войск США из Ирака может привести к уходу всей международной коалиции и возобновлению активности террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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