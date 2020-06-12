США продолжат вывод войск из Ирака

США продолжат сокращать свой военный контингент в Ираке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.

«В рамках сотрудничества в сфере безопасности страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ* на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил», — отмечается в сообщении.

Американские дипломаты заявили, что США не добиваются постоянного присутствия в Ираке.

В январе заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ рассказал, что вывод войск США из Ирака может привести к уходу всей международной коалиции и возобновлению активности террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.