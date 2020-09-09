Трамп намерен объявить о сокращении войск США в Ираке и Афганистане

Американский президент Дональд Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

«Представитель сообщил, что завтра (9 сентября — RT) следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни — другого объявления относительно Афганистана», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп подтвердил планы американского правительства сократить численность воинского контингента в Ираке до 3,5 тыс.

В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили свой контингент в этой стране до 8600 человек.

Трамп неоднократно заявлял, что Соединённые Штаты завершают «эру бесконечных войн».