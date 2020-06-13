Трамп заявил, что США завершают эру «бесконечных войн»

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты завершают «эру бесконечных войн».
Трамп заявил, что США завершают эру «бесконечных войн»
  • Reuters

«Каждый из вас начинает карьеру в армии в решающее время американской истории. Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат заключается не в перестраивании других стран, а в защите нашей страны от врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн», — сказал Трамп во время выступления в военной академии в Вест-Пойнте с обращением к курсантам.

Президент также заявил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в «далёких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полиция этого мира, но пусть наши враги знают, что если нашему народу угрожают, мы никогда не будем колебаться», — добавил Трамп, отметив, что отныне США «будут сражаться, только чтобы побеждать». 

В октябре 2019 года Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

По словам главы государства, теперь «с этой ситуацией» должны справляться Турция, Европа и Россия.

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